Суд на 90 дней приостановил работу компании, допустившей выбросы сероводорода в Оренбуржье

05.07.19 11:52

© РИА Новости. Андрей Старостин

5 июля. Interfax-Russia.ru - Переволоцкий районный суд Оренбургской области в пятницу приостановил на три месяца деятельность компании по утилизации опасных отходов ООО "Велес" за нарушение санитарного законодательства.

На сайте суда сообщается, что 3-4 июля в результате работ ООО "Велес" в поселке Переволоцкий концентрация сероводорода превысила предельно допустимую в пять раз. Трое местных жителей обратились в районную больницу, им поставлен диагноз "отравление неизвестным газом", подчеркивается в сообщении.

Суд признал юридическое лицо виновным по ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и назначил наказание в виде приостановки деятельности сроком на 90 суток.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер провел выездное совещание в Переволоцком районе после многократных жалоб местных жителей на качество воздуха. Итогом встречи, в том числе с представителями компании "Велес", стало выстраивание дорожной карты по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Однако, как отмечал глава региона, после завершения встречи на площадку "Велеса" заехала техника и в тот же день произвела слив отходов нефтедобычи. В результате выбросы сероводорода зафиксированы с превышением в пять раз. На место выезжали экологические службы и представители надзорных ведомств.

По мнению Паслера, подобные действия со стороны компании - "это плевок в лицо оренбуржцев, цинизм высшей пробы". Он сообщал, что предприятие остановлено с четверга на время следствия.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Велес" зарегистрировано 24 ноября 2008 года. Основным видом деятельности является обработка и утилизация опасных отходов.