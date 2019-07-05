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05.07.19 11:56

Реновация жилфонда Южно-Сахалинска начнется с трех микрорайонов

© РИА Новости. Валерий Мельников
5 июля. Interfax-Russia.ru - Южно-Сахалинск, который вместе с Ярославлем определены в стране как города, где будут отрабатываться пилотные проекты реновации, определил три микрорайона, с которых начнется обновление жилфонда в областном центре.

"В Южно-Сахалинске первыми программа реновации затронет 4-й, 7-й и 8-й микрорайоны. В ближайшее время будет определена организация, которая в рамках программы реновации займется разработкой проектов развития каждого микрорайона", - сообщает пресс-служба мэрии сахалинской столицы.

Для каждого района подготовят три варианта развития событий, определят график очередности сноса каждого дома, и что на его месте построят. Проекты будут обсуждаться с жителями районов.

По данным пресс-службы, одна из основных причин проведения реновации в Южно-Сахалинске - дефицит сейсмостойкости жилых зданий в сейсмоопасной зоне, где возможны разрушительные землетрясения силой до 8-9 баллов. В предложенных к реновации микрорайонах Южно-Сахалинска многие дома строились в 1960-х годах и, по заключению экспертов, имеют дефицит сейсмостойкости в 2 балла.

Основной принцип программы реновации - переселять жителей в новые дома, построенные в их же районе. Так, в Южно-Сахалинске в 8-м микрорайоне на месте более 20 снесенных бараков уже строятся два многоэтажных дома, в центре города возводится современный жилой 16-й микрорайон, в 7-м микрорайоне определены площадки для возведения двух многоэтажных домов. В это жилье планируется переселять первую "волну" участников программы.

"Принятие решения, будет ли участвовать дом в программе реновации, - исключительное право самих жителей. Если 75% жителей конкретного дома проголосуют за новое жилье, их дом включат в программу", - поясняет пресс-служба.

По ее информации, основное отличие программы реновации от других действующих - горожане будут видеть, куда их переселяют, и момент их расселения будет совпадать с завершением строительства. Новые дома возводятся с подземным паркингом или отдельно стоящими многоуровневыми парковками, чтобы двор освободить от машин и максимально сохранить озеленение.

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