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05.07.19 12:05

В Петербурге могут запретить кормить голубей вокруг памятников

© РИА Новости. Алексей Даничев
5 июля. Interfax-Russia.ru - В Петербурге есть памятники, которые чаще других нуждаются в реставрации, и это связано с жизнедеятельностью птиц, считает директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.

"Например, памятнику Пушкину на площади Искусств. Горожане и туристы любят кормить голубей у памятника. Птицы садятся на памятник и оставляют на нем следы своей деятельности. На памятнике остаются следы гуано, которые довольно трудно отмыть. Музей вынужден 3-4 раза в год проводить профилактическую реставрацию и промывку памятника", - рассказал Тимофеев в интервью "Интерфаксу".

По его мнению, стоит запретить кормить голубей вокруг памятника. "Мы любим обращаться к опыту Европы. Возьмем Венецию, площадь святого Марка, там было невозможно пройти из-за огромного количества голубей и следов их жизнедеятельности. Сейчас голубей на площади практически нет, она приведена в надлежащий вид, никто голубей не кормит. От этого площадь только выиграла", - отметил директор музея.

Он добавил, что не нужно кормить голубей вблизи памятников. "Никто ведь не призывает их уничтожать. Они найдут другое место. Есть различные радиоэлектронные устройства, которые имитируют звуки, не нравящиеся голубям. Гуманными методами можно добиться положительного результата", - подчеркнул Тимофеев.

Полный текст интервью опубликовано на сайте www.interfax-russia.ru в разделе "Северо-Запад".

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