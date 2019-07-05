Ингушская прокуратура начала проверку органов опеки после жесткого избиения семилетней девочки

05.07.19 12:11

© РИА Новости. Денис Абрамов

5 июля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура в Ингушетии организовала проверку в связи с появлением в интернете видеоролика о поступлении семилетней девочки в больницу с множеством травм, сообщили агентству "Интерфакс-Юг " в пресс-службе надзорного ведомства в пятницу.

"По указанию прокурора республики прокуратурой Сунженского района начата проверка своевременности и полноты проводимой работы должностными лицами органами системы профилактики с семьей ребенка. В ходе проверки будет дана оценка длительному бездействию органов системы профилактики в части непринятия мер по защите прав несовершеннолетнего ребенка, находящегося в опасной жизненной ситуации ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами. По данному факту следственным управлением СКР по республике возбуждено уголовное дело. Главной подозреваемой в избиении ребенка является ее тетя по отцовской линии.

В настоящее время девочка находится в реанимационном отделении детской больницы после сложной операции. Состояние ребенка стабильно тяжелое.

По поручению врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова республиканский Минздрав ведет переговоры с институтом Рошаля о возможности транспортировки девочки в Москву. Все организационные вопросы решены.