Путин присвоил погибшим морякам звания Героя России и наградил Орденами Мужества

05.07.19 12:24

© РИА Новости. Сергей Ещенко

5 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ присвоении четырем погибшим в Североморске морякам-подводникам звания Героя России, еще 10 подводников награждены Орденами мужества. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Воскресенскому Андрею Владимировичу - капитану 1 ранга (посмертно); Опарину Денису Александровичу - капитану 1 ранга (посмертно); Соловьеву Дмитрию Александровичу - капитану 2 ранга (посмертно); Сомову Константину Юрьевичу - капитану 1 ранга (посмертно)", - говорится в тексте документа, распространенном пресс-службой Кремля.

Орденом Мужества "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга" указом президента награждены Орденом Мужества Абанкин Владимир Леонидович - капитан 1 ранга (посмертно); Авдонин Александр Валерьевич - капитан 2 ранга (посмертно); Васильев Александр Сергеевич - подполковник медицинской службы (посмертно); Данильченко Сергей Петрович - капитан 1 ранга (посмертно); Долонский Денис Владимирович - капитан 1 ранга (посмертно); Дубков Михаил Игоревич - капитан-лейтенант (посмертно); Иванов Константин Анатольевич - капитан 1 ранга (посмертно); Кузьмин Виктор Сергеевич - капитана 3 ранга (посмертно); Сухиничев Владимир Геннадьевич - капитан 3 ранга (посмертно); Филина Николай Иванович - капитан 1 ранга (посмертно).

Ранее в пятницу руководитель петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин сообщил "Интерйаксу", что все моряки-подводники, погибшие 1 июля в Баренцевом море в результате пожара на глубоководном аппарате Северного флота, будут похоронены в Петербурге.

"Изначально мы по своей инициативе начали поиск места для захоронения, предложили Минобороны место рядом с мемориалом "Курска" на Серафимовском кладбище. Сейчас решение о захоронении на Серафимовском кладбище принято официально. Клуб участвует в координации работы", - сказал Курдин.

Он добавил, что автор мемориала "Курск" Геннадий Пейчев уже прорабатывает концепцию мемориала для захоронения погибших подводников, чтобы они составляли единый комплекс.

Курдин не стал отвечать на вопрос о дате похорон.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что дата похорон определена, но публично озвучена не будет.

Во вторник, 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

В правительстве Петербурга заявили, что погибшие были жителями Петербурга и Ленинградской области.