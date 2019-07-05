Пять крупных отелей в Крыму не успели получить "звезды" до 1 июля

05.07.19 12:35

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 июля. Interfax-Russia.ru - Почти 160 гостиниц Крыма, в которых больше 50 номеров, прошли до 1 июля обязательную классификацию, получив сертификаты о присвоении "звезд", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства курортов и туризма республики в пятницу.

"В Крыму первоэтапной классификации подлежит 162 объекта. Из них уже классифицировано 157 объектов. Пять объектов находятся в стадии завершения процедуры классификации", - уточнили в пресс-службе.

В частности, категория "5 звезд" присвоена четырем крымским объектам размещения, "4 звезды" - 15 отелям, "3 звезды" - 50, "2 звезды" - 33, "1 звезда" - 8, категория "без звезд" досталась 47 объектам.

Как напомнили в министерстве, 1 июля в силу вступила законодательная норма об обязательной классификации средств размещения с количеством номеров более 50. За ее нарушение предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц штраф составит от 7 до 10 тыс. рублей, для юридических - от 40 до 50 тыс. рублей.

Всего в Крыму классификацию на данный момент прошли 262 объекта.

Федеральный закон о классификации вступил в силу 1 января 2019 года, при этом новые требования вводятся поэтапно: с 1 июля - для гостиниц с числом номеров от 50-ти, с 1 января 2020 года - для отелей от 15 номеров и с 1 января 2021 года - для всех средств размещения.