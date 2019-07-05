Вспышка сальмонеллёза зафиксирована в детском лагере в Ленобласти

05.07.19 12:54

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 июля. Interfax-Russia.ru - Вспышка инфекционного заболевания зафиксирована в детском оздоровительном лагере "Восход" в деревне Мерёво Ленинградской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе комитета по образованию Петербурга, в период с 29 июня по 2 июля в лагере "Восход" 13 детей пожаловались на плохое самочувствие.

"У восьми детей лабораторно подтвержден диагноз - инфекционное заболевание. Были госпитализированы четыре ребенка, остальных забрали родители. На данный момент из больницы все дети выписаны, в лагере также нет детей с признаками заболевания", - сказал собеседник агентства.

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлен потенциальный возбудитель инфекции - продукт питания. Представляющие опасность продукты изъяты, лабораторные исследования продолжаются.

"Обследованы все работники пищеблока, сотрудники лагеря и дети, контактировавшие с заболевшими - новых случаев заболевания не выявлено. В пищеблоке, корпусах и санитарно-гигиенических помещениях проведена дезинфекция, усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, обеспечено медицинское наблюдение за детьми", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь пресс-служба правительства Ленинградской области уточнила, что в лагере была зафиксирована вспышка сальмонеллёза.

Лагерь является подведомственным Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный".