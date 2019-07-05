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05.07.19 13:01

Аэропорт "Кольцово" реконструируют к Универсиаде-2023

© РИА Новости. Павел Лисицын
5 июля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург, входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") планирует в рамках подготовки к Универсиаде, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, реконструировать аэровокзальный комплекс, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе аэропорта.

После реконструкции появится единая зона регистрации для внутренних и международных рейсов, будет увеличена зона обслуживания пассажиров внутренних рейсов, усовершенствована технология обслуживания трансферных пассажиров, а также начнет работать новая система досмотра и обработки багажа.

"По результатам реконструкции мы ожидаем существенного увеличения пропускной способности действующего аэровокзального комплекса, мощности которого в настоящее время близки к своему "потолку"", - отметили в пресс-службе.

Кроме того состоится реконструкция привокзальной площади. Здесь будет увеличено количество въездных и выездных групп, оптимизированы парковочные места, усовершенствован сервис по обслуживанию автотранспорта.

Ранее сообщалось, что "Кольцово" в 2018 году обслужил 6,103 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в 2017 году.

Международный аэропорт "Кольцово" сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.

Также сообщалось, что международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение провести в 2023 году Всемирную универсиаду в Екатеринбурге. Город готовится принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Соревнования будут проходить по 17 видам спорта, в число которых будут включены не входящие в обязательную программу самбо и бокс. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.

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