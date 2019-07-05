Малые города в России будут развиваться по опыту моногородов

05.07.19 13:07

© РИА Новости. Александр Гальперин

5 июля. Interfax-Russia.ru - Опыт развития моногородов России будет переложен на малые города, сообщил в пятницу председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

"У нас сейчас 319 моногородов, и все всегда говорят, что мы смотрим только на опыт Москвы, неужели этот опыт можно повторить в маленьких городах? Ответ такой: да, можно повторить. Денег таких, конечно, в этих городах нет, у них совершенно другие бюджеты, но в маленьком городе на 50-100 тыс. человек жизнь можно очень быстро изменить, если иметь правильное представление, как оперировать теми бюджетами, которые есть", - сказал Шувалов в пятницу на Московском урбанистическом форуме.

Он подчеркнул, что за основу развития городов будет взят опыт Москвы, которая задает в этой сфере определенные стандарты.

"По тем наработкам, которые есть у Москвы, в области образования и здравоохранения, это всё цифровые продукты, мы уже с Сергеем Семеновичем (Собяниным - ИФ) говорили, как сделать так, чтобы эти продукты дошли до малых городов. Это всё реально, мы сейчас над этой темой работаем", - сказал Шувалов.

Он добавил, что в небольших городах также будет внедрена бизнес-модель по переработке твердых бытовых отходов, работе с очистными сооружениями и городским транспортом.