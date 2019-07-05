Писатель из Сибири стал лауреатом Шукшинской литературной премии

05.07.19 13:17

Фото с сайта правительства Алтайского края

5 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о присуждении Шукшинской литературной премии писателю Игорю Корниенко из Ангарска (Иркутская область), сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"В этом году на соискание премии поступило рекордное количество заявок. Свои произведения на конкурс представили более 30 авторов из Москвы, Тюмени, Тольятти, Петрозаводска и многих других городов. Большое количество заявок связано с предстоящим юбилеем Василия Шукшина, с ростом популярности самой премии, за время присуждения которой сложилась достаточно высокая планка по художественному уровню произведений, а также их направленности", - говорится в сообщении.

В результате премии удостоен автор из Ангарска за рассказы "Птичка-невеличка", "Иду искать!", "Змея кусает себя за хвост", "Астероид" и повесть "Алаведерчи".

По мнению литературоведов, у Корниенко неповторимый стиль повествования.

"Автор ищет и находит новые образы, сюжетные повороты, его прозу никак не назовешь литературой второго ряда. Рассказы - маленькие энциклопедии большой жизни. В них все - и падение деревни, и трагедия семьи, и мощный антивоенный призыв. И все в оригинальном, ярком исполнении", - подчеркивается в пресс-релизе.

Вручение Шукшинской литературной премии состоится 27 июля на горе Пикет в рамках заключительной программы Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".

В 2019 году литературная премия, учрежденная губернатором Алтайского края, будет вручаться в седьмой раз. Она присуждается за прозаические произведения, продолжающие лучшие традиции отечественной литературы. В Алтайском крае также издают книги лауреатов премии и передают их в библиотеки региона.