Расходы фонда ОМС Севастополя на борьбу с онкологией за год выросли вдвое

05.07.19 13:20

© РИА Новости. Павел Львов

5 июля. Interfax-Russia.ru - Почти 500 млн рублей будет направлено в этом году на борьбу с онкологическими заболеваниями из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Севастополя, сообщил в пятницу заместитель председателя Федерального фонда ОМС Юрий Нечепоренко.

"В 2019 году предусмотрены целевые средства в размере 475 млн рублей на оказание медицинской помощи по профилю онкологии. Увеличение расходов на это направление по сравнению с 2018 годом составило 237 млн рублей, или в два раза", - сказал он, зачитывая приветственное слово председателя фонда на пленарном заседании Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медпомощи.

По словам Нечепоренко, общий объем средств ОМС, направленных в систему здравоохранения города за пять лет, составил 19,3 млрд рублей.

"В 2019 году существенным положительным моментом стало увеличение размера субвенции почти на 517 млн рублей, или на 12% по сравнению с 2018 годом", - уточнил зампредседателя фонда.

Тема борьбы с онкологией широко обсуждается в Севастополе в связи со смертью больной, история которой была озвучена 16 мая на медиафоруме независимых региональных СМИ ОНФ с участием президента России Владимира Путина. По словам участницы форума, женщина умерла из-за отказа севастопольского медучреждения в химиотерапии после операции, сделанной в Москве. По данному факту расследуется уголовное дело.

Как сообщалось, строительство онкодиспансера на 150 коек начнется в Севастополе в этом году по федеральной целевой программе развития Крыма, его стоимость - 4 млрд рублей.