"Метрострой" подал встречный иск к властям Петербурга на 8 млрд руб. в деле о незаконном обогащении

05.07.19 13:31

© РИА Новости. Анатолий Медведь

5 июля. Interfax-Russia.ru - ОАО "Метрострой" подало встречный иск к властям Санкт-Петербурга на сумму 8,177 млрд рублей в рамках дела, в котором СПбГКУ "Дирекция транспортного строительства" пытается взыскать с компании 2,8 млрд рублей неосновательного обогащения, следует из материалов судебного дела, которое рассматривает Арбитражный суд города и Ленинградской области.

"Заявитель - ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой". Встречный иск, сумма исковых требований - 8 млрд 177 млн 531 тыс. 809,03 рубля", - говорится в материалах дела.

Иск подан в рамках очередного предварительного заседания. Рассмотрение дела отложено на 18 июля.

Ранее, в январе 2019 года, власти Петербурга в лице СПбГКУ "Дирекции транспортного строительства" подали к ОАО "Метрострой" иск на сумму более 2,8 млрд рублей, посчитав эти деньги необоснованным обогащением компании. Иск касается строительства станций "Новокрестовская" и "Беговая" на Невско-Василеостровской линии петербургского метро. Станции были введены в эксплуатацию перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Стоимость госконтракта с ОАО "Метрострой" на строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции "Приморская" до станции "Беговая" составила 31,4 млрд рублей.

"Метрострой" основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. Компания на 25% принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% - комитету имущественных отношений города, еще около 38% владеют суммарно Вадим и Николай Александровы, остальные акции принадлежат гражданам России, Германии, Украины и Эстонии.