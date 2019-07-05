В МВД РФ назвали правомерной критику полиции Москвы в связи с "делом Голунова"

05.07.19 13:35

© РИА Новости. Евгений Одиноков

5 июля. Interfax-Russia.ru - Выводы в "деле Голунова" сделает Следственный комитет, но критика столичной полиции не беспочвенна, заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

"Много, в том числе не беспочвенно, критикуют органы внутренних дел, проводят параллель с "делом Голунова". Я бы попросил отделить все, то что произошло по субъективным причинам. Следственный комитет сделает выводы, мы комментировать даже не имеем права, конечную точку поставит суд", - сказал Горовой в пятницу, выступая на коллегии столичного главка МВД.

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Ему 8 июня было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.

11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.