Нелегальные банкиры, обналичившие 2,5 млрд рублей, задержаны в Брянской области

05.07.19 13:52

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

5 июля. Interfax-Russia.ru - В Брянской области полицейские задержали 18 подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД России.

Установлено, что подозреваемые использовали более 200 фирм, зарегистрированных в разных регионах России и оформленных на подставных лиц. Заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов, указывая в документах в качестве основания платежа ложные сведения об оплате за готовую продукцию, товары и услуги.

"По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 2,5 млрд рублей, а незаконно полученный злоумышленниками доход составил 53 млн рублей",- говорится в сообщении.

При участии Росгвардии в офисных и жилых помещениях проведено более 50 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также деньги.

"Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст.210 УК РФ. Подозреваемый в организации преступного сообщества заключен под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - цитирует сайт официального представителя МВД России Ирину Волк.