Уголовное дело экс-мэра Челябинска Давыдова отправлено на новое рассмотрение

05.07.19 13:59

© РИА Новости. Андрей Старостин

5 июля. Interfax-Russia.ru - Апелляционная инстанция Свердловского областного суда в пятницу отменила постановление районного суда о прекращении уголовного дела против экс-мэра Челябинска Сергея Давыдова и отправила материалы на новое судебное рассмотрение, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

"Апелляционная инстанция отменила постановление Советского районного суда Челябинска о прекращении дела в отношении Давыдова по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребления должностными полномочиями) и применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным гособвинения, Давыдов с ноября 2011 года по декабрь 2014 года, будучи главой администрации Челябинска, поручил подчиненному заключить договор между теплоснабжающей организацией - МУП "ЧКТС" и организацией по приему от населения платежей за коммунальные услуги - ООО "ГЦНКП".

"В состав общества входили две организации аффилированные Давыдову. Часть полученных по договору средств в размере 37 млн рублей коммерческое предприятие перечислило на расчетные счета аффилированных Давыдову обществ. В том числе 12 млн рублей были перечислены ИП "Давыдов В.И.", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура усмотрела при расследовании уголовного дела против Давыдова существенные нарушения норм УПК РФ, в том числе, связанные с переквалификацией деяний. На этом основании ведомство обжаловало постановление районного суда о прекращении дела.

Изначально УФСБ направила материалы в прокуратуру для утверждения обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество), затем дело было отозвано, следователь переквалифицировал его на ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

В мае 2019 года Челябинский облсуд направил в Верховный суд РФ материалы уголовного дела Давыдова для изменения территориальной подсудности при рассмотрении в апелляционном порядке. Подсудность была изменена на Свердловский областной суд.

Давыдов являлся главой администрации Челябинска в 2010-2014 годах.