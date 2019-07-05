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05.07.19 14:02
Массовая гибель пчел зафиксирована на пасеках в Ульяновской области
"В июне 2019 года в нескольких районах Ульяновской области, а именно в Павловском, Сурском, Цильнинском, Мелекесском и Николаевском, зафиксирована массовая гибель пчел, всего порядка 2300 пчелосемей. В пострадавших муниципалитетах незамедлительно были созданы комиссии, которые провели обследования пасек, произвели отбор проб погибших пчел и направили их на экспертизу в Казань", - написал Семенкин.
Он отметил, что итоги проверки станут известны через 4-6 месяцев.
"Если же говорить о предварительной оценке, то основной причиной массовой гибели пчел в регионе стало отравление пестицидами", - добавил министр.
Он подчеркнул, что министерство составляет реестр, куда пофамильно будут внесены пчеловоды и пасечники с их адресами, также сформирован график внесения обработки полей от вредителей.
"Первоочередная задача, которая стоит перед всеми, состоит в систематизации работы пчеловодов, регистрации их пасек и создании их паспортов, а также в налаживании сотрудничества с сельхозтоваропроизводителями", - написал Семенкин.
В свою очередь председатель областного совета пчеловодов Алексей Горловский уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что в прошлом году гибель пчел в Ульяновской области была зафиксирована лишь в двух районах, тогда погибли около 1,5 тыс. пчелосемей.
"Пчеловоды - люди небогатые, чтобы подтвердить мор насекомых им необходимо ехать в Казань с образцами погибших пчел, сложно доказать свою правоту. Подобная ситуация была в том году, в этом году видим, что масштаб проблемы растет", - отметил Горловский.
"Необходима поддержка властей в вопросах информирования пчеловодов о применении химпрепаратов на полях, а также контроля (властями-ИФ) сельхозпроизводителей в соблюдении правил СанПиН, по которым они должны оповещать владельцев пасек о месте, времени, способе химобработки", - сказал Горловский.
Это не первый регион Приволжского федерального округа, где зафиксирован мор пчел.
Как сообщалось, массовая гибель пчел зафиксирована на пасеках в четырех районах Удмуртии. По данным главы НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Андрея Леднева, причиной гибели, по предварительным данным, являются ядохимикаты для обработки рапса, площади посева которого в Удмуртии серьезно возросли.
На аналогичную проблему жалуются и пчеловоды соседнего Татарстана а также республики Марий Эл.
Гибель насекомых зафиксирована также в Центральной России - Тульской и Курской областях.
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