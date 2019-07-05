Десятый Международный фестиваль уличного искусства "Стенограффия" стартовал в Екатеринбурге

05.07.19 14:05

© РИА Новости. Павел Лисицын

5 июля. Interfax-Russia.ru - Художники из шести стран за три дня создадут более 20 новых арт-объектов в Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия", сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал".

"Художники в этом году подали заявки более чем на 200 поверхностей. В результате участники "Стенограффии" создадут больше 20 объектов", - рассказала заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка.

В этом году фестиваль пройдет в Екатеринбурге в десятый раз. Если поначалу полотнами для арт-объектов были ограждения, то сейчас рисунки наносят на стены зданий, заборы, городские площади. Одну из таких работ на Площади первой пятилетки на Уралмаше выполнит петербургский художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков).

"Я стал изучать эту площадь и Уралмаш, объекты, которые там были, и увидел, что это вяжется с русским супрематизмом и авангардом. Я решил, что это должен быть схематический крест. Текстом будет один из отрывков манифеста Малевича", - рассказал художник в ходе пресс-конференции.

Кроме российских, в фестивале примут участие художники из Германии, Испании, Великобритании и других стран.

Международный фестиваль "Стенограффия" проводится в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные июля. За десять лет существования мероприятия в городе появилось более 500 арт-объектов.