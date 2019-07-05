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05.07.19 14:09

Ростовский областной суд 9 июля рассмотрит жалобу на арест экс-супруги Цеповяза

© РИА Новости. Игорь Зарембо
5 июля. Interfax-Russia.ru - Ростовский областной суд назначил дату рассмотрения жалобы стороны защиты на арест бывшей супруги осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" адвокат Эдуард Чургулия.

"Жалоба на меру пресечения Натальи Стришней будет рассмотрена в 14:00 мск 9 июля", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, полиция задержала Стришнюю и ее брата 29 июня по подозрению в вымогательстве около 70 млн рублей. По словам адвоката, следствие считает, что она вместе с братом в 2010 году в составе "банды Цапка" якобы вымогала эти деньги у коммерсанта. На основании его заявления было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство).

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону 30 июня арестовал подозреваемую до 23 августа. Защита настаивала на том, чтобы женщину отпустили под залог в связи с проблемами со здоровьем.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кущевский районный суд в январе 2019 года постановил взыскать с осужденного Цеповяза более 4 млн рублей в пользу его бывшей супруги Натальи в рамках бракоразводного процесса.

С 1998 по 2010 годы - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних. В ноябре 2013 года он был осужден на пожизненный срок, в июле 2014 года умер в медчасти СИЗО в Краснодаре, не дожив до вступления в силу решения суда.

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