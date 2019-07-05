СПЧ обратился в СК и Генпрокуратуру в связи с уголовным преследованием журналиста "Черновика"

05.07.19 14:12

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 июля. Interfax-Russia.ru - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру в связи с преследованием журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, сообщает пресс-служба совета.

"СПЧ обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации, а также к главе Республики Дагестан в связи с уголовным преследованием журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Обращения к Юрию Чайке, Александру Бастрыкину и Владимиру Васильеву глава СПЧ Михаил Федотов подписал сегодня на встрече с учредителем издания Магди Камаловым, который рассказал о ситуации, связанной с арестом сотрудника "Черновика" и давлением, которое по его словам, оказывается на газету", - говорится в сообщении СПЧ в пятницу.

Гаджиеву предъявлено обвинение по статье о финансировании терроризма. По мнению коллег журналиста, предъявленные обвинения являются "абсурдными и связаны с его активной профессиональной деятельностью", отмечают в СПЧ.

Федотов в обращении попросил Чайку, Бастрыкина и Васильева взять под личный контроль дело Гаджиева.

"То, что с ним сегодня делают силовые структуры - это плохой пример таких понятий, как "государственность", "право", "закон" и "правосудие" для населения Северного Кавказа. Очень трудно объяснять населению Дагестана, что задержание Гаджиева - это есть акт справедливости и законности со стороны государства", - говорится в обращении Федотова.