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05.07.19 14:18
Обвиняемые в краже 400 тонн дизтоплива из нефтепровода в Брянской области предстанут перед судом
"По версии следствия, жители Ленинградской и Брянской областей создали организованную преступную группу, в которую вовлекли десять человек из Брянской, Калининградской и Новгородской областей, осуществили врезку в магистральный нефтепродуктопровод и преступили к хищению топлива",- говорится в сообщении.
Отмечается, что похищенное дизельное топливо сбывалось участниками группы на заправках Смоленской области. Всего за июнь-июль 2018 года было похищено свыше 400 тонн топлива.
Преступление выявлено и пресечено сотрудниками регионального управления ФСБ.
Пресс-служба уточнят, что уголовное дело по п.п. "а, б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража из нефтепродуктопровода организованной группой в особо крупном размере) будет рассматриваться в Карачевском районном суде.
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