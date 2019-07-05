Обвиняемые в краже 400 тонн дизтоплива из нефтепровода в Брянской области предстанут перед судом

05.07.19 14:18

© РИА Новости. Илья Питалев

5 июля. Interfax-Russia.ru - Передано в суд уголовное дело 12 членов межрегиональной преступной группы, обвиняемых в краже топлива на 19,5 млн рублей из нефтепровода в Карачевском районе Брянской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"По версии следствия, жители Ленинградской и Брянской областей создали организованную преступную группу, в которую вовлекли десять человек из Брянской, Калининградской и Новгородской областей, осуществили врезку в магистральный нефтепродуктопровод и преступили к хищению топлива",- говорится в сообщении.

Отмечается, что похищенное дизельное топливо сбывалось участниками группы на заправках Смоленской области. Всего за июнь-июль 2018 года было похищено свыше 400 тонн топлива.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками регионального управления ФСБ.

Пресс-служба уточнят, что уголовное дело по п.п. "а, б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража из нефтепродуктопровода организованной группой в особо крупном размере) будет рассматриваться в Карачевском районном суде.