Коллективу ярославского театра Волкова посоветовали разрешить внутренний конфликт путем переговоров

05.07.19 14:26

© РИА Новости. Олег Смыслов

5 июля. Interfax-Russia.ru - Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев заявил "Интерфаксу", что конфликт внутри театра им. Волкова можно решить путем переговоров.

"Удалось встретиться с труппой и руководством Волковского театра. Все смогли выговориться. Этого, по ощущениям, и не хватало обеим сторонам. В коллективе назрели обоюдные недопонимания. Убежден, что все можно решить с помощью диалога, за столом переговоров", - отметил Авдеев.

По его словам, конфликту пытаются извне придать политический оттенок.

"Надеюсь, обе стороны услышали аргументы друг друга и смогут в ближайшее время прийти к компромиссу, который погасит никому ненужный конфликт", - подчеркнул он по итогам встречи, прошедшей в четверг.

Он считает, что от конфликтной ситуации в первую очередь могут пострадать зрители.

Ранее сообщалось, что часть труппы театра им. Волкова обратилась к министерству культуры с просьбой разобраться в конфликте между руководителями театра и уволить директора Алексея Туркалова.

Туркалов был назначен директором Ярославского театра драмы им. Ф.Волкова вместо арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина в декабре 2018 года. До этого Туркалов возглавлял Владивостокский цирк и Хабаровский краевой театр драмы одновременно.

27 марта Владимир Мединский объявил, что Александринский театр и Ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр - Академический театр имени Волкова)". На следующий день премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры, поручив Мединскому провести широкое обсуждение проекта объединения двух театров.

8 апреля вопрос объединения обсуждался в Союзе театральных деятелей РФ. Тогда замминистра культуры РФ Павел Степанов заявил, что в ведомстве намерены найти устраивающее всех решение.

Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова - старейший драматический театр России, основанный в 1750 году. В конце мая губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что руководство страны поддержало предложение о присвоении театру статуса особо ценного объекта наследия.