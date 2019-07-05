Тульская область в 2019г отремонтирует около 200 км автодорог по нацпроекту

05.07.19 14:30

© РИА Новости. Павел Львов

5 июля. Interfax-Russia.ru - Более 198 км автодорог отремонтируют в 2019 году в Тульской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба областного правительства.

"В нацпроект вошли 62 объекта общей протяженностью свыше 198 км: 19 дорог (154 км) регионального и межмуниципального значения и 43 автодороги (44 км) в муниципальных образованиях агломерации. На реализацию национального проекта в этом году направлено свыше 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас работы ведутся на 18 региональных и 17 объектах местного значения, входящих в национальный проект. По региональным объектам работы выполнены более чем на 50%.

"Особое внимание уделяется качеству выполнения работ. Гарантийный срок составляет 4-6 лет в зависимости от типа асфальтобетона. В прошлом году было выявлено 13 случаев обнаружения дефектов выполненных работ на отремонтированных участках. По всем случаям в рамках проведенной претензионной работы подрядчиками дефекты были устранены", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника.

Все работы планируется завершить до конца октября.