Власти Кубани начали подготовку к Российскому инвестиционному форуму-2020 в Сочи

05.07.19 15:08

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

5 июля. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край приступил к подготовке Российского инвестиционного форума-2020 в Сочи, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в пятницу журналистам.

"Началась работа к проведению Российского инвестиционного форума-2020 в Сочи, формируются рабочие группы. Окончательный план-график всех мероприятий утвердим до 1 октября текущего года. Традиционно край отвечает за гостиничное размещение гостей и участников, транспорт, организацию маршрутов движения", - сказал Кондратьев.

Основные усилия при подготовке к форуму край сосредоточит на формировании выгодных инвестпредложений и подготовке стенда Краснодарского края, который традиционно привлекает повышенное внимание.

"Стенд будет самым масштабным и займет более 1,5 тыс. кв. метров. Это позволит нам провести ряд деловых мероприятий, брифингов. Мы сохраним традицию установки кубанского куреня - он стал неотъемлемым атрибутом кубанского стенда и пользуется большой популярностью", - подчеркнул глава региона.

Кондратьев также отметил, что во время мероприятия будут приостановлены все строительные и земельные работы в Сочи. Круглосуточно будет работать муниципальный штаб, в который войдут коммунальные и аварийные службы для реагирования на возможные ЧС и оперативного устранения аварий.

Фонд "Росконгресс", который выступает организатором, ранее сообщил, что Российский инвестиционный форум-2020 пройдет 12-14 февраля в главном медиацентре Олимпийского парка Сочи.

В 2019 году Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля. Его главной темой стали национальные проекты. Форум посетили более 8 тыс. делегатов, включая представителей 65 иностранных государств. В Сочи были заключены контракты на сумму порядка 1 трлн рублей.