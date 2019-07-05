Два новых автовокзала построят в Туле

05.07.19 15:02

© РИА Новости. Саид Царнаев

5 июля. Interfax-Russia.ru - В Туле планируют строительство двух новых автовокзалов, которые значительно разгрузят центральную часть города, сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на главу городской администрации Евгения Авилова.

"Ведется работа по проектированию двух новых автовокзалов- в Центральном и Зареченском районах. За год обследован весь городской пассажиропоток с учетом сезонных нагрузок. По Туле будут ходить автобусы большой и средней вместимости. Обязательные требования - доступная среда, экологичность и удобство. На сегодняшний день четыре организации изъявили желание оказывать свои услуги. Останутся маршруты, которые связывают город с территориями Ленинского района", - приводятся в сообщении слова Авилова.

По словам сити-менеджера, власти города намерены изменить схему работы с перевозчиками.

"Будет действовать единый оператор. Расчеты ведутся из существующих тарифов. Сохранится действие льгот на всех маршрутах. И перевозчик будет получать деньги не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденный километраж", - сказал сити-менеджер.

"Таким образом основной задачей перевозчика будет выполнение транспортной работы - перевозка пассажиров по указанному маршруту в соответствии с расписанием. Нормативная база уже создана. В январе 2020 года первые три маршрута уже будут работать на новых условиях. Планируем, что в течение следующего года тульский транспорт полностью перейдет на новый принцип работы", - подчеркнул Авилов.

Ранее сообщалось, что в Туле принята концепция развития городской транспортной сети, которая предусматривает единое расписание муниципальных и коммерческих перевозок и регулируемый тариф.

В настоящее время на маршруты Тулы выходит более 300 единиц общественного и до 1 тыс. единиц коммерческого транспорта для перевозки пассажиров.