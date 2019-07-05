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Двоих детей изъяли из ингушской семьи, где истязали семилетнюю девочку

© РИА Новости. Игорь Маслов
5 июля. Interfax-Russia.ru - Власти ингушского города Сунжа приняли решение изъять несовершеннолетних детей из семьи, где нанесли множество серьезных травмы семилетней девочке, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе горадминистрации.

"Двое несовершеннолетних детей в настоящий момент изъяты из семьи, органы опеки и попечительства определяют их в реабилитационный центр, где детям будут созданы все необходимые условия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мэр города Магомед Албаков во время посещения детской республиканской больницы пообщался с главным врачом лечебного учреждения Магомед-Баширом Балаевым, поинтересовался, нуждается ли пострадавший ребенок в какой-либо помощи.

На текущий момент состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое, послеоперационный период проходит хорошо. В течение дня планируется ее транспортировка спецбортом МЧС России в детскую клинику Леонида Рошаля в Москве.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования инцидента с нанесением серьезных травм семилетней девочке обследованы родные дети единственной подозреваемой по резонансному делу. Два мальчика были доставлены в детскую республиканскую больницу в Назрани, где врачи их тщательно обследовали. В результате осмотра следов побоев и серьезных травм у родных детей подозреваемой не обнаружено.

4 июля больницу была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами. По данному факту следственным управлением СКР по республике возбуждено уголовное дело. Главной подозреваемой в избиении ребенка стала ее тетка, женщина задержана.

Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, мать проживает отдельно. Следователи также устанавливают местонахождение отца ребенка.

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