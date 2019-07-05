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05.07.19 15:29
Наводнение под Иркутском унесло жизни 22 человек
"Во взаимодействии с ГУ МВД по Иркутской области установлено, что, по состоянию на 15:00 мск, обнаружены погибшими 22 человека, числятся без вести пропавшими 13", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее эти данные привел "Интерфаксу" информированный источник.
"Найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число погибших достигло 22 человека. Еще 13 остаются пропавшими без вести", - сказал собеседник агентства.
По его словам, среди пропавших без вести - один ребенок.
Число пострадавших превысило 2100 человек, 338 из них, включая 59 детей, госпитализированы, уточнил источник.
Информацию о 22 погибших журналистам подтвердил зампред правительства РФ Виталий Мутко, который сейчас находится в Тулуне.
"Пришла информация о 22 погибших", - сказал он.
В Главном управлении МЧС по региону агентству сообщили, что из ранее заявленных в розыск обнаружены живыми 28 человек.
Из опасной зоны эвакуированы 2048 человек, в том числе 447 детей. В 13 пунктах временного размещения остаются 554 человека, включая 185 детей. 99 человек за сутки разъехались по родственникам и вернулись в свои дома, отметил он.
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