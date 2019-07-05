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Пятеро сотрудников ФСБ арестованы в Москве по делу о разбое

© РИА Новости. Андрей Старостин
5 июля. Interfax-Russia.ru - Военный суд отправил под арест до августа пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, ещё двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Всего поступали материалы по семерым сотрудникам ФСБ РФ, в отношении пятерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа, ещё двоим - домашний арест", - сообщили "Интерфаксу" в Московском гарнизонном военном суде.

Как отметил собеседник агентства, они подозреваются в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере).

В суде не уточнили фамилии и должности задержанных сотрудников.

Между тем информированные источники сообщили "Интерфаксу", что фигурантами дела являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К" ведомства, а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

"Один из фигурантов раньше работал в так называемом "банковском отделе" и занимался выявлением "обнальных" площадок. Перейдя в другой отдел, решил заработать и вместе со своим коллегой стал заниматься вымогательством у тех же самых организаций, которые специализировались на обналичке", - рассказал собеседник агентства.

Затем, по его данным, коллеги из СЭБ привлекли к делу спецназовцев. О незаконной деятельности стало известно руководству службы, которое дало ход расследованию в отношении сотрудников спецслужбы.

"Сейчас в деле семь фигурантов. Но обыски прошли по 15 адресам, поэтому число фигурантов может возрасти", - отметил источник.

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