Первые маршруты Московских центральных диаметров запустят осенью

05.07.19 15:49

© РИА Новости. Александр Вильф

5 июля. Interfax-Russia.ru - Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск запустят в ноябре, сообщил замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони в ходе Московского урбанистического форума в пятницу.

"Транспорт, с помощью которого можно за 20 минут доехать из области до центра города, - это, на мой взгляд, очень хорошая качественная услуга, которая будет востребована. С учётом новейшего состава и обеспечения хороших сервисов все это будет работать. Уже первые два диаметра, первую очередь мы запускаем в ноябре этого года", - рассказал Тони.

Ранее неоднократно сообщалось, что проект МЦД планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 годов.

По его словам, на момент запуска МЦД интервал движения поездов составит 5-6 минут в час пик. При этом поезда МЦД пока будут ходить по тем же путям, что и традиционные электрички.

Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными, что позволит разделить электрички и поезда центральных диаметров.

Кроме того, сообщил Тони, в ноябре также будет сокращен интервал движения поездов по Московскому центральному кольцу с 5 нынешних минут до 4.