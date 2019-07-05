Директор Ярославского театра имени Волкова уволен

05.07.19 15:52

© РИА Новости. Олег Смыслов

5 июля. Interfax-Russia.ru - Директора Ярославского театра драмы имени Ф.Волкова Алексея Туркалова уволили с должности, а худруку Евгению Марчелли объявлен выговор, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства культуры РФ.

"Сегодня в министерство приезжали директор театра и художественный руководитель... ситуация беспрецедентная, фактически театр оказался расколот на две неравные части. В сложившейся ситуации, во-первых, директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя. Во-вторых, художественному руководителю (Евгению Марчелли - ИФ) объявлен выговор", - сказал Мединский, слова которого приводит пресс-служба.

В минувший понедельник труппа Ярославского театра драмы имени Ф.Волкова направила обращение Владимиру Мединскому с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию, возникшую между художественным руководителем театра Марчелли и директором Туркаловым.

"Мы вынужденно обращаемся к Вам по поводу сложившейся ситуации в нашем театре. С декабря 2018 года к нам назначен новый директор - Туркалов Алексей Олегович. Практически с первых дней его работы сложилась конфликтная ситуация между ним и художественным руководителем, который уже на протяжении десяти лет возглавляет театр - Евгением Жозефовичем Марчелли. На данный момент эта ситуация достигла своего апогея. Абсолютно очевидно, что конфликт между директором и художественным руководителем неразрешим. В театре атмосфера напряжена до предела, что негативно отражается на работе. Труппа театра поддерживает своего художественного руководителя и просит Вас принять решение в его пользу", - говорится в письме на имя министра культуры, поступившем в распоряжение "Интерфакса".

Марчелли в свою очередь уточнил "Интерфаксу", что это уже не первое обращение коллектива театра к главе Минкультуры. Ранее он уже обращался в Минкультуры в конце апреля. Он уточнил, что тогда директор театра фактически забрал у него художественное руководство. В новом обращении труппа просит поддержать худрука театра.

Туркалов был назначен директором Ярославского театра драмы им. Ф.Волкова вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина в декабре 2018 года. До этого Туркалов возглавлял Владивостокский цирк и Хабаровский краевой театр драмы одновременно.

27 марта Мединский объявил о том, что Александринский театр и Ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр - Академический театр имени Волкова)". На следующий день премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры, поручив Мединскому провести широкое обсуждение проекта объединения двух театров.

8 апреля вопрос объединения обсуждался в Союзе театральных деятелей РФ. Тогда замминистра культуры РФ Павел Степанов заявил, что в ведомстве намерены найти устраивающее всех решение.

Российский государственный академический театр драмы имени Ф.Волкова - старейший драматический театр России, основанный в 1750 году. В конце мая губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил в соцсетях о том, что руководство страны поддержало предложение о присвоении театру статуса особо ценного объекта наследия.