В четыре раза безопаснее: страховые выплаты пострадавшим в ДТП могут повысить до 2 млн
  
Скидка за детей: государство погасит часть ипотеки многодетным семьям
   
В списке выживших: более 20 человек нашли живыми в подтопленных поселениях Иркутской области
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
05.07.19 16:58

Помощник полпреда президента в УФО Воробьев арестован по делу о госизмене

© РИА Новости. Алексей Филиппов
5 июля. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы отправил под арест помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Александра Воробьева, задержанного по делу о государственной измене, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 сентября 2019 года", - огласила решение судья Елена Канева.

Заседание по ходатайству прокурора, поддержанного следователем и стороной защиты, включая самого Воробьева, прошло в закрытом от слушателей и прессы режиме для сохранения тайны следствия.

Адвокат подозреваемого Алексей Альянов заявил журналистам по итогам процесса, что считает решение суда незаконным и обжалует его.

В аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО "Интерфаксу" заявили, что не готовы пока комментировать ситуацию.

"У нас нет пока официальных документов, сможем прокомментировать ситуацию только после их получения", - отметил представитель полпредства.

Воробьеву вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ). О его задержании в пятницу сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Фабула уголовного дела пока неизвестна.

Согласно информации на сайте УФО, 39-летний Воробьев - действительный государственный советник РФ 3-го класса.

В период с 2000 по 2005 годы Воробьев работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области. В 2006-2008 гг. занимал должности в органах местного самоуправления, с 2010 по 2017 годы находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Карелии, с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова.

На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.07.19 18:04
Пожар на газовой АЗС в "новой" Москве ликвидирован - МЧС
.
  05.07.19 17:07
Газовая АЗС горит в Новой Москве, пострадал один человек
.
  05.07.19 15:59
Пятеро сотрудников ФСБ арестованы в Москве по делу о разбое
.
  05.07.19 15:49
Первые маршруты Московских центральных диаметров запустят осенью
.
  05.07.19 13:35
В МВД РФ назвали правомерной критику полиции Москвы в связи с "делом Голунова"
.
  05.07.19 11:46
Более 20 разыскиваемых другими странами преступников задержано за полгода в Москве
.
  05.07.19 11:44
Концептуальное кафе появится в музее Пушкина на Пречистенке
.
  05.07.19 09:46
К 100-летию основания концлагеря в Андрониковом монастыре откроют мемориал
.
  04.07.19 14:47
Полковнику ФСБ Черкалину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
.
  04.07.19 12:03
Четыре зоны 5G заработают в Москве уже в этом году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket