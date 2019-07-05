Помощник полпреда президента в УФО Воробьев арестован по делу о госизмене

05.07.19 16:58

© РИА Новости. Алексей Филиппов

5 июля. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы отправил под арест помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Александра Воробьева, задержанного по делу о государственной измене, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 сентября 2019 года", - огласила решение судья Елена Канева.

Заседание по ходатайству прокурора, поддержанного следователем и стороной защиты, включая самого Воробьева, прошло в закрытом от слушателей и прессы режиме для сохранения тайны следствия.

Адвокат подозреваемого Алексей Альянов заявил журналистам по итогам процесса, что считает решение суда незаконным и обжалует его.

В аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО "Интерфаксу" заявили, что не готовы пока комментировать ситуацию.

"У нас нет пока официальных документов, сможем прокомментировать ситуацию только после их получения", - отметил представитель полпредства.

Воробьеву вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ). О его задержании в пятницу сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Фабула уголовного дела пока неизвестна.

Согласно информации на сайте УФО, 39-летний Воробьев - действительный государственный советник РФ 3-го класса.

В период с 2000 по 2005 годы Воробьев работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области. В 2006-2008 гг. занимал должности в органах местного самоуправления, с 2010 по 2017 годы находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Карелии, с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова.

На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.