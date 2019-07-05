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05.07.19 18:00

Google грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей - Роскомнадзор

© РИА Новости. Артем Житенев
5 июля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google, грозящий штрафом от 500 до 700 тыс. рублей, за то, что компания оставляет в своей поисковой выдаче более трети ссылок, содержащихся в реестре запрещённой в РФ информации.

"В пятницу, 5 июля, Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу рассмотрело дело об административном правонарушении в отношении компании Google. В отношении Google составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По данным ведомства, 29 мая 2019 года специалисты Роскомнадзора провели контрольные мероприятия, в результате которых "установлен факт неисполнения компанией Google требований федерального закона "Об информации".

"Контрольным мероприятием зафиксировано, что компания Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске", - отметили в Роскомнадзоре.

За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что о результатах контрольного мероприятия компания Google была уведомлена еще 30 мая 2019 года в установленном законом порядке.

Там напомнили, что по закону компания обязана исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России.

26 ноября прошлого года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ в соответствии с законом подключиться к реестру запрещённых в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. Между тем, в феврале стало известно, что Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной в РФ информации. В апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания удаляет 80% ссылок на незаконный контент. Он выразил уверенность, что ведомство добьется 100-процентной фильтрации.

7 июня Жаров сообщил "Интерфаксу", что компания Google в мае снизила до 67,5% фильтрацию запрещенного в России контента.

1 июля в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) Жаров выразил надежду, что Google начнет выполнять российское законодательство о фильтрации контента и компанию не придется штрафовать. По словам Жарова, "когда законодательное давление исполнительных органов перевешивает, тогда они (компании, подобные Google) начинают выполнять законодательство, когда дело доходит до штрафов, они начинают соблюдать наши законы.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации) вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний "Google, LLC", ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру". К концу октября все, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и не выдают в поисковой выдаче ссылки на запрещенные сайты.

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