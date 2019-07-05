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05.07.19 18:23

Задержанные в Ливии россияне занимались социологическими исследованиями - фонд

© РИА Новости. Андрей Стенин
5 июля. Interfax-Russia.ru - В Ливии задержаны двое сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, которые занимались в стране проведением социологических исследований, сообщили "Интерфаксу" в организации.

"Фонд защиты национальных ценностей сообщает о задержании своих сотрудников властями Ливии, в том числе - известного социолога, руководителя полевой исследовательской группы фонда Максима Шугалея", - сказали в фонде.

"Сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране", - подчеркнули в организации.

В фонде отметили, что задержанные сотрудники "не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии; их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране".

В фонде также добавили, что сотрудников задержали еще в мае, ведутся переговоры об их освобождении.

"Сотрудники Фонда были задержаны еще в мае 2019 года, однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля. С момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении", - сказали в фонде.

Там добавили, что, по данным организации, арестованным сотрудникам до сих пор не предъявлено каких-либо обвинений.

Агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщило ранее в пятницу, что сотрудники органов безопасности Ливии арестовали двух граждан России, обвиняемых в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране.

В письме прокуратуры, подконтрольной правительству, базирующемуся в Триполи, говорится, что россияне пытались добиться встречи с участием Саифа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и возможного кандидата в президенты Ливии.

Данные на компьютерах и флеш-картах, обнаруженных у арестованных, свидетельствуют о том, что они работали в компании, специализирующейся на оказании влияния на выборы в некоторых африканских странах, сообщает агентство со ссылкой на письмо из прокуратуры.

Еще один россиянин, проживавший вместе с двумя арестованными гражданами, покинул Ливию до того, как к ним пришли сотрудники ливийских спецслужб. В письме из прокуратуры не говорится, когда именно были арестованы мужчины, однако источники агентства сообщают, что их задержали в Триполи в мае.

В департаменте информации и печати МИД РФ "Интерфаксу" сообщили, что эта информация проверяется.

Поддерживаемые ООН власти Ливии планировали провести выборы в стране в этом году, однако они пока так и не состоялись.

Как сообщается на сайте "Фонда защиты национальных ценностей", фонд является некоммерческой организацией, "работа которой направлена на защиту национальных интересов Российской Федерации, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей средств массовой информации по всему миру, взаимодействие с международными организациями". Возглавляет фонд журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

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