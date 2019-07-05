Прогулочное судно перевернулось в Черном море

05.07.19 19:04

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 июля. Interfax-Russia.ru - Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), есть пострадавшие и пропавшие без вести, сообщил "Интерфаксу" источник в координационном центре морского поиска и спасения.

"В 100 метрах от берега перевернулся прогулочный катамаран, принадлежащий частному лицу. На борту по билетам было 20 пассажиров, 18 подняты из воды живыми и доставлены на берег", - сказал источник.

Одна женщина доставлена в реанимацию. Ведутся поиски еще двоих человек.

Источник не привел данных о численности и судьбе экипажа прогулочного судна.