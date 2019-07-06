Суд в Ингушетии арестовал на два месяца женщину, подозреваемую в жестоком избиении племянницы

06.07.19 21:35

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 июля. Interfax-Russia.ru - Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 35-летней жительницы Ингушетии, подозреваемой в нанесении тяжелых травм семилетней девочке, сообщили агентству "Интерфакс-Юг " в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Суд в Ингушетии в ходе заседания избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу скором на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена девочка с множественными ушибами и травмами. По данному факту СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Главной подозреваемой в избиении ребенка является ее тетя. Девочку направили на лечение в Москву.