Перегруз называют основной причиной опрокидывания прогулочного катамарана близ Джубги

06.07.19 22:06

© РИА Новости. МЧС

6 июля. Interfax-Russia.ru - Перегруз судна рассматривается в качестве основной версии происшествия с прогулочным катамараном, произошедшего накануне в Чёрном море.

"Основная версия, как я уже сказал, это перегруз судна, а не отсутствие навыков судоводителя", - сообщил журналистам в субботу заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

Он отметил, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано, "безопасности мореплавания ничего не угрожает".

Он добавил, что "ЧП произошло, когда катамаран отплывал от берега".

"Все, кто попал в воду, либо самостоятельно, либо при помощи проходивших рядом судов, были доставлены на берег", - добавил прокурор.

По его словам, на судне находились 55 человек. "Пассажировместимость - 11 человек. На судне находилось 55 человек. Основная версия - перегруз", - сказал он.

"Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на пассажиров морским транспортом ", - добавил прокурор.

Он уточнил, что по данному факту Южной транспортной прокуратурой в отношении судоводителя возбуждены дела об административных правонарушениях, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Козлов подчеркнул, что непосредственный владелец судна передал его в аренду другому лицу, поэтому вопрос о его ответственности за произошедшее "будет рассмотрен отдельно".

"Сведений о том, что к нему раньше были претензии нет, и основная версия - это перегруз судна, а не отсутствие навыков судоводителя", - уточни Козлов.

Накануне вечером в Черном море близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран, на котором, по данным СК РФ, находились 55 человек, в том числе, 12 детей. Две женщины погибли.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Владелец катамарана задержан. Водителю судна сначала удалось скрыться, но позже он также был задержан.

Директор предприятия-изготовителя прогулочного катамарана Дмитрий Сребный заявил "Интерфаксу", что судно было рассчитано всего на 10 пассажиров. Катамаран зарегистрирован в порту Туапсе, свидетельство выдавалось в 2017 году, его вместимость - 12 человек (10 пассажиров и 2 члена экипажа).