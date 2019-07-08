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08.07.19 11:40
Суд в понедельник выберет меру пресечения для водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
"Задержанного водителя доставят в суд в 15:00 местного времени. Судья примет решение о мере пресечения для него - подписка о невыезде или арест", - сказал Горелых.
Собеседник агентства также отметил, что на данный момент установлена личность третьего погибшего в результате взрыва автоцистерны. Им оказался местный житель 1984 года рождения.
Как сообщалось, в ночь на 7 июля водитель бензовоза посадил на цистерну порядка семи туристов. По дороге он не справился с управлением, съехал в кювет, от удара машина загорелась и взорвалась. Три человека погибли. Также загорелся лес. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения).
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