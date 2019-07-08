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08.07.19 11:44
Метеорологи не ожидают ливней в пострадавшей от наводнения Иркутской области
"В Иркутской области погода будет теплой, жаркой и летней. Сильных дождей не будет, повторения (метеоситуации, которая привела к паводку - ИФ) в ближайшее время не ожидаем", - сказал Вильфанд в понедельник.
Начавшийся из-за ливней 24-27 июня летний паводок в Иркутской области оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в регионе, то есть более чем за 100 лет. Оказались затопленными более 100 населенных пунктов, около 11 тыс. домов с населением более 34 тыс. человек. К паводку привели сильные ливни.
По последним данным, в результате наводнения погибли 23 человека, еще восемь человек продолжают искать спасатели. Ситуация в регионе находится под контролем руководства страны, президент РФ объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Подтопленным остаются 233 дома в двух населенных пунктах региона - в поселке Октябрьский Чунского района и в городе Тулун.
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