Метеорологи не ожидают ливней в пострадавшей от наводнения Иркутской области

08.07.19 11:44

© РИА Новости. Пресс-служба Роскосмоса

8 июля. Interfax-Russia.ru - Гидрометцентр не прогнозирует обильных осадков в пострадавших от наводнения районах Иркутской области в ближайшее время, заявил "Интерфаксу" научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.

"В Иркутской области погода будет теплой, жаркой и летней. Сильных дождей не будет, повторения (метеоситуации, которая привела к паводку - ИФ) в ближайшее время не ожидаем", - сказал Вильфанд в понедельник.

Начавшийся из-за ливней 24-27 июня летний паводок в Иркутской области оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в регионе, то есть более чем за 100 лет. Оказались затопленными более 100 населенных пунктов, около 11 тыс. домов с населением более 34 тыс. человек. К паводку привели сильные ливни.

По последним данным, в результате наводнения погибли 23 человека, еще восемь человек продолжают искать спасатели. Ситуация в регионе находится под контролем руководства страны, президент РФ объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Подтопленным остаются 233 дома в двух населенных пунктах региона - в поселке Октябрьский Чунского района и в городе Тулун.