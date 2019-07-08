Циклон принесет в Петербург и Ленобласть дожди и похолодание

08.07.19 12:02

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 июля. Interfax-Russia.ru - На предстоящей неделе в Петербурге и Ленинградской области ожидаются дожди, в отдельных районах - ливни и грозы, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в понедельник.

Погода будет находиться под влиянием циклона. В Петербурге пройдут кратковременные дожди, во вторник местами ливни и грозы. Температура воздуха ночью плюс 11-13 градусов, днем 17-19 градусов тепла. В конце недели похолодает ночью до плюс 9 градусов, днем до плюс 15 градусов.

В Ленинградской области в начале недели ночью плюс 8-13 градусов, днем плюс 17-22 градуса. Во второй половине недели похолодает ночью до плюс 3-8 градусов, днем до 12-17 градусов выше нуля.