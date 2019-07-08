Волна проблем: спасавшего свой коттедж после паводка мэра Нижнеудинского района могут уволить
  
В четыре раза безопаснее: страховые выплаты пострадавшим в ДТП хотят повысить до 2 млн
   
Большой спорт идет: Екатеринбург получил право на проведение Универсиады в 2023 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
08.07.19 12:12

СБ РФ разработал рекомендации по противодействию санкциям в отношении российского авиапрома

© РИА Новости. Максим Блинов
8 июля. Interfax-Russia.ru - Последствия возможного введения секторальных санкций в отношении авиастроительной отрасли России обсудила межведомственная комиссия Совета безопасности РФ, сообщает в понедельник пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Проблемные вопросы развития авиации рассмотрены на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ. Особое внимание уделено нейтрализации угроз экономической безопасности России, связанных с возможным введением секторальных санкций в отношении российской авиатранспортной отрасли", - сказали в пресс-службе.

"В целях обеспечения устойчивого функционирования авиатранспортной отрасли подготовлены рекомендации по принятию дополнительных мер государственного регулирования", - отметили в Совбезе.

В состав межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сферах входят представители федеральных органов государственной власти, других государственных органов и ряда организаций.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что сохраняются риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21, а также о создании предпосылок для давления на эту программу.

"В связи с вступлением в силу в сентябре 2018 года новых ограничений США в торговле с российскими компаниями, в том числе АО "АэроКомпозит" и АО "ОДК-Авиадвигатель", созданы серьезные предпосылки к оказанию давления на программу МС-21", - сказал Борисов в минувшее воскресенье на совещании по выполнению производственных программ Иркутского авиазавода.

"Наложен запрет на поставку композиционных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. Кроме того, заблокированы поставки титанового крепежа, машин для выкладки сухой углеродной ленты и другого оборудования. Сохраняются риски введения новых санкций", - отметил вице-премьер.

По его словам, в целях успешной реализации программы МС-21 Минпромторгом России совместно с корпорацией "Иркут" (MOEX: IRKT) разработан и выполняется комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги.

"Это позволит обеспечить технологическую независимость производства самолетов МС-21 от "санкционной" продукции. Именно поэтому правительство РФ оказывало и будет оказывать поддержку программе МС-21", - подчеркнул Борисов.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.07.19 17:11
Калви заявил, что дал следствию показания, доказывающие необоснованность обвинения
.
  08.07.19 15:02
Девелопер Худоян, обвиняемый в мошенничестве на 2 млрд рублей, переведен в СИЗО
.
  08.07.19 14:56
В Шереметьево опровергли повышение зарплат грузчикам до 200 тысяч рублей
.
  08.07.19 13:29
ЦОДД призвал автомобилистов тщательно соблюдать ПДД в разгар велосезона
.
  08.07.19 13:27
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины слабее мужчин умом
.
  08.07.19 10:44
Более 500 млн руб выделено на достройку ЖК "Марушкино" в Москве
.
  08.07.19 10:41
Большинство россиян выступают за регистрацию брака - опрос
.
  05.07.19 18:04
Пожар на газовой АЗС в "новой" Москве ликвидирован - МЧС
.
  05.07.19 17:07
Газовая АЗС горит в Новой Москве, пострадал один человек
.
  05.07.19 15:59
Пятеро сотрудников ФСБ арестованы в Москве по делу о разбое


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket