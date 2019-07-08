Поврежденный пожаром глубоководный аппарат восстановят по утвержденному ВМФ графику

08.07.19 12:24

© РИА Новости. Олег Кулешов

8 июля. Interfax-Russia.ru - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова восстановить глубоководный аппарат, на котором 1 июля произошел пожар, унесший жизни 14 российских подводников, сообщил "Интерфаксу" в понедельник президент ОСК Алексей Рахманов.

"По графику. В ВМФ утвердят - и будем восстанавливать", - ответил Рахманов на вопрос о восстановлении аппарата.

2 июля Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

4 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что глубоководный аппарат был с ядерной энергоустановкой, она не пострадала.

"Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", - заявил Шойгу во время доклада президенту РФ Владимиру Путину по возвращении из Североморска.

"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", - сказал министр. Шойгу доложил президенту, что аварийный глубоководный аппарат будет полностью восстановлен, а рабочее состояние ядерной энергоустановки "позволяет надеяться на достаточно короткие сроки".