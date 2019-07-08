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08.07.19 12:32

"Времянки", использованные при строительстве Крымского моста, демонтируют в Керченском проливе

Фото инфоцентра "Крымский мост"
8 июля. Interfax-Russia.ru - Рабочие мосты, которые соединяли все участки стройки Крымского моста, соединившего полуостров с материковой частью России, убирают в Керченском проливе, сообщил инфоцентр проекта в понедельник.

Сборно-разборные металлические конструкции 3,5 года обеспечивали перемещение и работу тяжелой техники в акватории и бесперебойную доставку материалов на протяжении всех 19 км.

Демонтаж выполняется совместно с водолазами. Трубы срезаются ниже линии размыва морского дна с помощью электрокислородный резки.

Сваи, пролетные строения и другие элементы складируются на стройплощадке. Далее они будут поэтапно перевозиться в регионы России для организации строительства новых объектов транспортной инфраструктуры.

"Благодаря рабочим мостам большой Крымский мост поднялся из воды и набрал нужную высоту. Сейчас все процессы сосредоточены наверху, на железнодорожных пролетах: идет укладка рельсов, балластировка пути, устройство системы освещения железной дороги и архитектурной подсветки фарватерного участка. "Времянки" выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остается чистой", - цитирует инфоцентр "Крымский мост" заместителя гендиректора по инфраструктурных проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина.

Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года. Строительство второго - от Тузлы до судоходного коридора в проливе - и третьего - от керченского берега до фарватера - завершилось через год. РМ-3 - самый протяженный: его длина составила более 2 км. Сооружение из 100 пролетов на 101 опоре тяжелее металлической части Эйфелевой башни в Париже: весит более 7,9 тыс. тонн.

"Стройка в условиях моря с рабочих мостов сегодня - редкость. Их тоже нужно строить, а это время. Мы потратили более года, но именно такая подготовка потом дала нам фору: мы свели к минимуму зависимость от штормовой погоды и техфлота и получили возможность в хорошем темпе и с надлежащим качеством выполнить большие объемы свайных, бетонных и других работ", - отметил генеральный директор компании "СГМ-Мост" Александр Островский.

Благодаря вспомогательной инфраструктуре в районе строительства стало больше рыбы, утверждает "Крымский мост". Ее привлекла дополнительная кормовая база - зоопланктон. Тот появился за счет развития морской растительности на сваях трех рабочих мостов - их около тысячи штук.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года. Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.

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