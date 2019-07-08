Кузнецова предложила на уровне городов разработать план летнего отдыха для детей

08.07.19 12:40

© РИА Новости. Владимир Астапкович

8 июля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова поручила найти лучшие практики организации летнего времяпрепровождения детей в регионах.

"Детей порой страдают от бесконтрольности, от того, что летом предоставлены сами себе и попадают в беду. Я хочу, чтобы этим летом мы обнаружили и собрали лучшие практики организации отдыха и времяпрепровождения детей на все лето", - заявила Кузнецова на всероссийском совещании уполномоченных по правам детей в Ярославле.

Она подчеркнула, что в российских городах летний досуг детей организован на протяжении двух-трех недель в лагерях, а два месяца дети предоставлены сами себе. Дети должны быть занятыми в режиме "все каникулы".

"Мы должны изучить практики на уровне муниципалитетов и даже дворов", - отметила омбудсмен.

По ее словам, в процессе организации детского досуга в летний период должны участвовать госучреждения и учреждения дополнительного образования.