Более 4 тыс. мотострелков на танках и БМП задействовано в учениях под Оренбургом

08.07.19 12:53

© РИА Новости. Саид Царнаев

8 июля. Interfax-Russia.ru - Крупные тактические учения с привлечением более 4 тыс. мотострелков 2-й общевойсковой армии на танках и БМП стартовали в Оренбургской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"По замыслу учения, мотострелковым и танковым подразделениям во взаимодействии с артиллерией, авиацией и тыловыми службами предстоит отработать обходы и охваты противника, выполнить сосредоточение и залповые огневые удары, выработать единый замысел по обеспечению подразделений в атаке боеприпасами, горюче-смазочными материалами и продовольствием", - говорится в сообщении.

Поясняется, что учения проходят на Тоцком полигоне под личным руководством командующего армией генерал-майора Андрея Колотовкина.

Всего в учении задействованы свыше 600 единиц техники, в том числе более 100 танков Т-72БЗ и боевых машин пехоты БМП-2М. Практические действия продлятся пять дней.