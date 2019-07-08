Около 4,5 млрд руб. выделят на создание современного хранилища для Кунсткамеры

08.07.19 13:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

8 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в 2019-2022 гг. правительство выделяет 4,46 млрд рублей на создание научно-хранительского центра Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге.

Документ размещен в понедельник на официальном сайте правительства РФ.

Деньги выделяются за счет ассигнований федерального бюджета. Из них в почти 94,4 млн рублей обойдутся проектные и изыскательные работы, еще порядка 0,35 млн будет направлено на публичный технологический и ценовой аудит.

Площадь объекта составит 25 тыс. кв. м, ввести в эксплуатацию его должны в 2023 году. Стройка будет вестись по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д. 51, корп. 3.

"Принятое решение позволит обеспечить необходимые условия для размещения, научного изучения и экспонирования коллекций Кунсткамеры", - говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Кунсткамера - кабинет редкостей, в настоящее время - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН) - первый музей России, учреждённый императором Петром Великим и находящийся в Санкт-Петербурге. Обладает уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов. Музей известен коллекцией анатомических редкостей и аномалий.