Подводный музей может появиться на месте затопленного античного города в Крыму

08.07.19 13:16

© РИА Новости. Александр Полегенько

8 июля. Interfax-Russia.ru - Археологи предлагают открыть музей на месте античного города Акра, который находится под водой в Керченском проливе, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник замдиректора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

"Музей может быть создан после полного археологического изучения городища под водой. После этого можно будет разрабатывать проект волнозащитных укреплений и обустройства будущего музея", - сказал Вахонеев.

При этом в приоритете археологов остаются научные исследования, подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что Акра была обнаружена в 80-е годы прошлого века, но полноценные экспедиции начались в 2011 году. За этот период специалисты изучили 5% города.

Ученые уже исследовали систему квартальной застройки населенного пункта. В планах на этот год - изучение 150-метровой оборонительной стены с башней и лестницами, по которым поднимались защитники Акры. Исследования проходят примерно в 100 м от берега на глубине около 3 м.

По словам Вахонеева, полное изучение античного города может занять десятилетия. Параллельно ученые хотят создать рядом археологическую базу для реставрации и консервации находок, а также небольшой музей на суше, который в будущем стал бы основой подводного экскурсионного объекта.

Акра, которую называют крымской Атлантидой, - это древнегреческий портовый город Боспорского царства, существовавший с конца VI века до н. э. по IV век н. э. Он располагается в южной части Керченского пролива и почти полностью находится под водой. Особую ценность для археологов город представляет из-за того, что за почти два тысячелетия не утратил целостности.