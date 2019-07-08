Многопрофильный детский медцентр откроют в Красногорске в 2022 году

08.07.19 13:22

© РИА Новости. Илья Московец

8 июля. Interfax-Russia.ru - Высокотехнологичный медицинский центр для детей площадью свыше 54 тысяч кв. м. построят в подмосковном Красногорске в 2022 году, сообщили в Минстрое Московской области.

"Новый медицинский центр станет одним из самых высокотехнологичных многопрофильных стационаров Подмосковья. Площадью свыше 54 тысяч квадратных метров, оснащенный самым современным оборудованием. Он позволит жителям Красногорска, а также северо-западной части области получать серьезную медицинскую помощь рядом с домом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание детской больницы будет зонировано с учетом потоков пациентов. Здесь разместятся профильные детские отделения, которые оснастят по последним стандартам высокотехнологичной помощи. Внимание также уделят организации комфортных рабочих мест для медицинского персонала.

Плановый ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.