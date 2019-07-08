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08.07.19 13:27
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины слабее мужчин умом
"Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - сказал священник в эфире радио "Радонеж".
В то же время, по его оценке, женщина гораздо более терпелива, в ней больше любви. "Не сравнить ту заботу, которую женщина оказывает детям, с тем, что мужчина выносит. За каждым женским деланием стоит подвиг (...) как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека - во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают", - считает отец Димитрий.
Для иллюстрации своих слов он привел ситуацию из приходской жизни. "В церковь приходит женщина, приводит своего мужа, а он стоит как столица Камбоджи - Пномпень, глазами хлопает, ничего не может сказать. Она все объясняет более-менее толково, но этот вообще не может слова произнести", - сказал священник.
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