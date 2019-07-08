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08.07.19 13:29
ЦОДД призвал автомобилистов тщательно соблюдать ПДД в разгар велосезона
"Согласно статистике ГИБДД, с начала велосезона 2019 года произошло 111 наездов на велосипедистов, в результате которых два человека погибли и 109 пострадали",- говорится в сообщении ЦОДД.
Как подчеркнули в ведомстве, поездки на велосипеде полезны для здоровья и экологии города, но для того, чтобы они были комфортными и безопасными, необходимо строгое соблюдение правил дорожного движения.
"В конце апреля в столице стартовал очередной велосезон. ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве рекомендуют соблюдать ПДД на дорогах во избежание несчастных случаев",- сказали в ЦОДД
ЦОДД и УГИБДД ГУ МВД России по Москве также напоминают велосипедистам, что использование защитной экипировки и светоотражающих элементов обеспечат необходимую безопасность. "При движении следует оценивать дорожную ситуацию и избегать рискованных и резких маневров. Важно учитывать погодные условия, прежде чем выезжать на улицы города",- отметили в пресс-службе.
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