ЦОДД призвал автомобилистов тщательно соблюдать ПДД в разгар велосезона

08.07.19 13:29

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

8 июля. Interfax-Russia.ru - В период велосезона в Москве погибло два велосипедиста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра дорожного движения Москвы в понедельник.

"Согласно статистике ГИБДД, с начала велосезона 2019 года произошло 111 наездов на велосипедистов, в результате которых два человека погибли и 109 пострадали",- говорится в сообщении ЦОДД.

Как подчеркнули в ведомстве, поездки на велосипеде полезны для здоровья и экологии города, но для того, чтобы они были комфортными и безопасными, необходимо строгое соблюдение правил дорожного движения.

"В конце апреля в столице стартовал очередной велосезон. ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве рекомендуют соблюдать ПДД на дорогах во избежание несчастных случаев",- сказали в ЦОДД

ЦОДД и УГИБДД ГУ МВД России по Москве также напоминают велосипедистам, что использование защитной экипировки и светоотражающих элементов обеспечат необходимую безопасность. "При движении следует оценивать дорожную ситуацию и избегать рискованных и резких маневров. Важно учитывать погодные условия, прежде чем выезжать на улицы города",- отметили в пресс-службе.