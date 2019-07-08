Неверов предложил повысить штрафы за утечку персональных данных

08.07.19 13:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

8 июня. Interfax-Russia.ru - Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил повысить штрафы за нарушения правил использования баз данных.

"Ключевой вопрос, вокруг которого идет основное обсуждение в контексте "экономики интернета" - вопрос безопасности, защита персональных данных", - сказал Неверов в понедельник в ходе парламентских слушаний, посвященных вопросам развития цифровой экономики.

По его словам, необходимо подумать над "повышением штрафных санкций за инциденты, связанные с информационной безопасностью персональных данных".

Лидер фракции также обратил внимание на замечание экспертов относительно ключевых показателей программы "Цифровая экономика" в области информационной безопасности: "Должны быть четкие критерии того, на что будут потрачены средства. Это должен быть, повторю, признанный на IT рынке российский продукт, и должна быть увязка с суммой причинённого ущерба за инциденты и сбои".