|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.07.19 13:39
Неверов предложил повысить штрафы за утечку персональных данных
"Ключевой вопрос, вокруг которого идет основное обсуждение в контексте "экономики интернета" - вопрос безопасности, защита персональных данных", - сказал Неверов в понедельник в ходе парламентских слушаний, посвященных вопросам развития цифровой экономики.
По его словам, необходимо подумать над "повышением штрафных санкций за инциденты, связанные с информационной безопасностью персональных данных".
Лидер фракции также обратил внимание на замечание экспертов относительно ключевых показателей программы "Цифровая экономика" в области информационной безопасности: "Должны быть четкие критерии того, на что будут потрачены средства. Это должен быть, повторю, признанный на IT рынке российский продукт, и должна быть увязка с суммой причинённого ущерба за инциденты и сбои".
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket