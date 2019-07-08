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08.07.19 13:42

Ремонт двух подстанций завершен в ХМАО

© РИА Новости. Артем Креминский
8 июля. Interfax-Russia.ru - ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила ремонт трансформаторного оборудования на подстанциях 500 кВ "Трачуковская" и "Белозерная" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает пресс-служба ФСК.

Так, на подстанции "Трачуковская" отремонтирована фаза автотрансформаторной группы, на "Белозерной" - автотрансформатор. Также произведена замена двигателей обдува системы охлаждения и маслонасосов, ремонт фильтров и охладителей.

В результате на подстанциях был снижен риск возникновения внештатных ситуаций и обеспечена дальнейшая надежная эксплуатация агрегатов.

В текущем году ФСК планирует ремонт еще восьми автотрансформаторов на семи магистральных подстанциях Западной Сибири.

Подстанция "Трачуковская" является узловым энергетическим объектом, обеспечивающим транзит электроэнергии от Сургутской ГРЭС-2 в восточный энергорайон ХМАО, где работает ряд предприятий "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Славнефти". Подстанция "Белозерная" обеспечивает электроэнергией объекты "Роснефти".

Магистральные электрические сети Западной Сибири ("МЭС Западной Сибири") работают на территории Уральского федерального округа. МЭС отвечают за бесперебойную работу более 15 тыс. км линий электропередачи и 84 подстанций общей трансформаторной мощностью 36,9 тыс. МВА.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству.

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